De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag beloofd dat hij maatregelen zal treffen om de economische tegenslagen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus te beperken. Wat die maatregelen precies zijn, wordt dinsdag bekendgemaakt.

Trump sprak over onder meer de mogelijkheid de loonbelasting tijdelijk te verlagen. Mike Pence, de Amerikaanse vicepresident, zei verder dat de regering met het Congres in overleg is over betaald ziekteverlof voor werknemers die in quarantaine moeten.

In de Verenigde Staten zijn inmiddels 605 mensen besmet met het COVID-19-virus en overleden 25 mensen aan de gevolgen ervan.

De aankondiging van Trump kwam nadat de Amerikaanse aandelenbeurzen maandag flink in de rode cijfers afsloten vanwege zorgen over de verspreiding van het coronavirus en de crash van de olieprijs.

Zondag maakten enkele Amerikaanse politici, onder wie de Republikeinse senator Ted Cruz, bekend thuis in quarantaine te gaan omdat ze bij een politieke conferentie in aanraking zijn gekomen met een besmette persoon.

Het Witte Huis meldde maandag dat de president niet in quarantaine hoeft, omdat hij geen symptomen vertoont. Vicepresident Pence zei dat Trump daarom ook niet is getest op het virus.

