De handel op de Amerikaanse beurzen is stilgelegd nadat bij de start van de handel markten ruim 8 procent in de min gingen. Europese beurzen staan al de hele dag flink in de min na een krach op de oliemarkt.

De S&P 500 stond net voor het stilleggen van de handel op een verlies van 8,4 procent. Ook technologiebeur Nasdaq en de toonaangevende Dow Jones-index verloren rumi 8 procent.

Europese beurzen werden meegetrokken bij de opening van de handel in de VS. Nadat de Europese aandelenmarkten de verliezen tijdens de dag iets goed leken te maken, gingen ze opnieuw onderuit.