De Amsterdamse AEX-index heeft de slechtste dag beleefd sinds 24 juni 2016, de dag na het Brexit-referendum. De Amsterdamse beursindex sloot maandag 7,7 procent lager af. Ook de beurzen in de Verenigde Staten toonden bloedrode cijfers.

De handel werd zelfs kort na de opening even stilgelegd, nadat de markten 8 procent lager hadden geopend. De markten kleurden rood door zorgen over de uitbraak van het coronavirus en de crash van de olieprijzen.

De S&P 500 stond net voor het stilleggen van de handel op een verlies van 8,4 procent, rond 17.30 uur daalde de index nog 5,6 procent naar 2.806.8 punten. Ook technologiebeurs Nasdaq en de toonaangevende Dow Jones-index verloren respectievelijk 5 en 6 procent.

Europese beurzen werden meegetrokken bij de opening van de handel in de VS. De Europese aandelenmarkten leken de verliezen gedurende de handelsdag iets goed te maken, maar gingen maandagmiddag opnieuw onderuit.

De AEX-index sloot de dag 7,7 procent lager af. Vooral olieaandelen werden geraakt en Shell is met een min van ruim 17,5 procent dan ook een van de grootste verliezers. Door het grote dagverlies is de AEX-index al 22 procent in waarde gedaald sinds 18 februari.

Ook andere Europese aandelenbeurzen crashten maandag. De DAX-index in Duitsland sloot 8 procent lager en ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gingen de belangrijkste aandelenindexen respectievelijk met 8 en 7 procent omlaag.