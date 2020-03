In bijna dertig jaar tijd is de olieprijs niet zo hard gedaald als maandagochtend. Werd er vrijdag nog bijna 45 dollar (bijna 40 euro) betaald voor een vat Brentolie, maandagochtend ging het om 31 dollar. Een daling van ruim 30 procent.

Inmiddels herstelt de olieprijs zich mondjesmaat, maar de enorme klap laat zich voelen op de rest van de financiële markten.

De krach volgt op het uiteenvallen van de samenwerking tussen Rusland en oliekartel OPEC, waaronder Saoedi-Arabië. Afgelopen vrijdag bereikten de OPEC-landen een voorlopig akkoord over het stutten van de olieprijs door middel van productiebeperkingen vanaf april. Maar om dit plan te laten slagen, was de medewerking van Rusland nodig.

Maar die partij liet het afweten. Onacceptabel, vond Saoedi-Arabië. Vervolgens gooide het Saoedische staatsbedrijf Saudi Aramco een knuppel in het hoenderhok. De olieproducent gaat de komende maanden in sleutelmarkten voor Rusland tegen fikse kortingen olie verkopen.

Flinke gevolgen voor oliemarkt

Zo gaat Saudi Aramco in Noordwest-Europa olie in april voor 8 dollar per vat minder verkopen dan in maart. Ook in andere markten worden kortingen aangeboden. Normaliter worden deze prijzen met maar enkele centen en maximaal een paar dollar aangepast.

Dit op zich is al genoeg om een flinke impact op de oliemarkt te hebben. Maar het moment is precair. Financiële markten maken zich al twee weken zorgen over de gevolgen die het coronavirus zal hebben op de wereldeconomie. En als de wereldeconomie minder groeit of zelfs krimpt, zal ook de vraag naar olie afnemen.

Naar verwachting nog lange tijd een lage olieprijs

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) meldt in het laatste rapport dat de vraag naar olie door de uitbraak van het COVID-19-virus voor het eerst sinds 2009 niet zal toenemen. In de voorspelling wordt ervan uitgegaan dat China de uitbraak van het virus in het land aan het einde van deze maand onder controle zal hebben. Ook gaan de voorspellers ervan uit dat de maatregelen in andere landen minder gevolgen zullen hebben voor de olieconsumptie.

Volgens analist Hans van Cleef van ABN AMRO blijft de olieprijs waarschijnlijk lange tijd laag. Er zijn nog ruime voorraden olie en de economie zal waarschijnlijk maar mondjesmaat groeien dit jaar. Hij denkt wel dat de leden van de OPEC met hun partners uiteindelijk opnieuw rond de tafel gaan om tot een akkoord te komen. "De Saoedi's hebben met hun lage prijzen voor april aan de Russen duidelijk gemaakt dat ook zij nodig zijn voor een deal."