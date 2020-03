De cryptomunt bitcoin is in 24 uur tijd ruim 10 procent in waarde gedaald, nadat ook aandelen en de olieprijs zijn gekelderd. Sinds vrijdag is de cryptomunt zo'n 14 procent aan waarde verloren.

Op de site van CoinMarketCap valt te lezen dat maandag 7.864 dollar (6.882 euro) werd betaald voor 1 bitcoin. Dat is 9,94 procent minder dan 24 uur eerder.

Ook koersen van andere cryptomunten zoals ethereum, XRP en bitcoin cash daalden met dubbele cijfers. CNBC meldt dat de gehele cryptomarkt 26,4 miljard dollar kleiner is geworden.

De flinke daling volgt op een krach op de oliemarkt. De olieprijs daalde met maar liefst 30 procent, nadat Saoedi-Arabië had bekendgemaakt de productie te verhogen en de eigen prijzen te verlagen.

Aandelen kelderden eveneens, terwijl de markten al twee weken aan onrust te verduren hadden.