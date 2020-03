Contant betalen kan nog steeds in vrijwel elke Nederlandse winkel, concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) maandag na eigen onderzoek. In 97 procent van de winkels konden klanten nog terecht met hun munten en biljetten. Daarmee blijft contant geld het meest geaccepteerde betaalmiddel van Nederland.

Vijf jaar geleden voerde DNB een soortgelijk onderzoek uit, toen accepteerde nog 100 procent van de winkeliers contant geld. Sinds 2015 is het aantal winkeliers dat cash accepteert dus met 3 procent afgenomen.

Na cashgeld wordt de pinpas het meest geaccepteerd door Nederlandse winkeliers. Volgens DNB wordt met een pasje betalen in 87 procent van de Nederlandse winkels geaccepteerd.

Uit het onderzoek onder duizend winkeliers blijkt ook dat er grote verschillen tussen sectoren zijn. Bij pompstations en de detailhandel is de acceptatie van cash en pin het hoogst. Winkeliers in deze sectoren accepteren cash in meer dan 98 procent van de gevallen, voor pin is dat meer dan 92 procent. In de sector amusement is de acceptatie van cash en pin het laagst met respectievelijk 93 procent en 80 procent.

De opkomst van pinbetalingen betekent dus nog niet dat winkeliers cashgeld massaal in de ban doen. Slechts 3 procent van de winkeliers zegt tegen DNB een pin-onlybeleid te voeren. Winkeliers kiezen hier met name voor vanwege efficiency en veiligheidsoverwegingen.