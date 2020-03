Verhuurplatform Airbnb handelt in strijd met de wet door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen, oordeelt de meervoudige kamer van kantonrechters van de rechtbank Amsterdam maandag. Vanwege de uitspraak moet Airbnb de servicekosten van een klant terugbetalen.

De zaak was aangespannen door een man die tussen 2016 en 2018 via Airbnb zeven vakantiewoningen in Nederland en het buitenland heeft geboekt. Hij betaalde daarvoor 470 euro aan servicekosten. De Airbnb-klant vindt dit onterecht.

Het bedrijf handelt volgens hem in strijd met de wet door zowel de verhuurder als de particuliere huurder bemiddelingskosten in rekening te brengen. Hij eiste terugbetaling van de servicekosten, maar dat weigerde het platform. De kantonrechters stellen de man alsnog in het gelijk.

Airbnb zei onder meer dat het wettelijke verbod op het 'dienen van twee heren' in dit geval niet geldt, omdat het platform is gevestigd in Ierland waar een dergelijk verbod niet bestaat. De kantonrechters gaan hier niet in mee, omdat het consumentenrecht van het land dat gunstiger voor de klant uitpakt volgens de voorwaarden van Airbnb geldt. In dit geval was dat het consumentenrecht van Nederland.

Ook claimde Airbnb niet te bemiddelen, omdat het bedrijf slechts een platform aanbiedt waarbij huurders en verhuurders elkaar kunnen vinden. Dat argument werd ook door de kantonrechters verworpen, omdat het bedrijf zich "actief bemoeit met alle aspecten van de totstandkoming van de huurovereenkomst". Airbnb zal nog wel in beroep gaan tegen het oordeel.