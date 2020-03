De wereldeconomie heeft flink te lijden onder het coronavirus. Rabobank schrijft in een kwartaalbericht dat de wereldeconomie met hooguit 1,6 procent zal groeien - bijna een halvering van de eerdere verwachting.

Ook de Nederlandse economie zal de gevolgen van het virus dit jaar voelen. De bank verlaagt de groeiverwachting voor de Nederlandse economie van 1,6 naar 0,7 procent.

De nieuwe raming van Rabobank gaat nog uit van het meest milde scenario, waarbij de situatie niet verder verergert. In het rampscenario van een pandemie valt de wereldwijde groei nog lager uit, op 0,7 procent. De Nederlandse economie zou dan zelfs te maken krijgen met een krimp van 0,4 procent, verwacht de grootbank.

China, het epicentrum van het COVID-19-virus, wordt het hardst geraakt. Rabobank stelt de groeiverwachting bij van 5,7 naar 2,4 procent. In het geval van een pandemie zou de Chinese economie nagenoeg stil komen te liggen.

De gevolgen van het virus zijn zo groot omdat de Chinese productie sterk wordt geraakt. De productie is in grote delen van de economie stil komen te liggen, werknemers en consumenten blijven thuis. Daarnaast is de Chinese economie sterk verweven met de rest van de wereld. China fabriceert een belangrijk deel van de consumentenelektronica, maar het is ook een exportmarkt en bron voor toerisme.