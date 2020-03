Beleggers waren maandagochtend behoorlijk in paniek. Europese aandelenindexen openden ruim 7 tot 8 procent in de min. Beleggers maken zich niet alleen zorgen om de verspreiding van het coronavirus, maar ook over de prijsoorlog op de oliemarkt tussen Saoedi-Arabië en Rusland die dit weekend is ontstaan.

De DAX-index in Duitsland stond rond de middag 6,5 procent lager en ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gingen de belangrijkste aandelenindexen met ruim 6 procent omlaag.

De AEX-index stond rond 12.00 uur 6,5 procent lager. Vooral olie-aandelen worden geraakt en Shell is dan ook een van de grootste verliezers.

Eerder gingen de Aziatische aandelen al flink in de min. De Japanse Nikkei-index verloor maar liefst 8 procent en ook in China kelderden de aandelenbeurzen.

Olieprijs zakt met ruim 30 procent

De olieprijs zakte met ruim 30 procent naar iets meer dan 30 dollar nadat Saoedi-Arabië eigenhandig de olieproductie had verhoogd en de eigen prijzen had verlaagd. Vorige week bereikte oliekartel OPEC een voorlopig akkoord over een productieverlaging om de olieprijs juist te stutten, maar Rusland ging hier niet mee akkoord.

Inmiddels is het zo'n twee weken achtereen onrustig op de aandelenmarkten. De verspreiding van het coronavirus bleek namelijk een flinke impact op de Chinese economie te hebben en het COVID-19-virus verspreidde zich naar andere landen.

Vorige maand maakten de aandelenmarkten ook al de slechtste week sinds de financiële crisis door. Sinds het hoogtepunt van begin vorig maand is de koers van de AEX met bijna een kwart gedaald.