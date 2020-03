Aandelenbeurzen in Azië staan maandagochtend fors in de min nadat de olieprijs is gecrasht vanwege een conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland en het coronavirus zich verder uitbreidt.

De Japanse Nikkei-index verloor rond 7.30 uur Nederlandse tijd maar liefst 6 procent. Zoals het er nu naar uitziet, openen ook de Europese aandelenbeurzen flink in de min.

De olieprijs zakte met ruim 30 procent naar iets meer dan 30 dollar nadat Saoedi-Arabië eigenhandig de olieproductie had verhoogd en de eigen prijzen had verlaagd.

Vorige week bereikte oliekartel OPEC een voorlopig akkoord over een productieverhoging om de olieprijs juist te stutten, maar Rusland ging hier niet mee akkoord.