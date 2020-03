KLM heeft alle vluchten naar Milaan en Venetië voor maandag geannuleerd in verband met het coronavirus. Vluchten naar Turijn, Genoa en Bologna gaan vooralsnog gewoon door. "Gezien de snelheid van de ontwikkelingen kunnen vluchtschema's veranderen", aldus een woordvoerder.

De luchtvaartmaatschappij liet vrijdag weten op Italiaanse bestemmingen te blijven vliegen, maar dat op een lagere frequentie te doen. Tot 15 maart vallen meerdere vluchten van en naar Milaan, Venetië, Rome en Bologna daardoor uit. KLM vliegt normaal gesproken wekelijks 152 keer naar Italië. De meeste vluchten gaan naar Rome (34), Milaan (26) en Bologna (23).

Zondag paste het ministerie van Buitenlandse Zaken echter het reisadvies voor delen van Noord-Italië aan naar code rood, wat betekent dat reizen naar deze regio's helemaal wordt afgeraden. De Italiaanse overheid besloot eerder de regio Lombardije en veertien provincies in andere regio's op slot te doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De steden Milaan en Venetië liggen in deze gebieden.

De Italiaanse vliegmaatschappij Alitalia kondigde zondag vanwege dit overheidsbesluit aan alle vluchten van en naar de luchthaven Milaan-Malpensa vanaf maandag op te schorten. In een verklaring maakte het concern duidelijk alleen binnenlandse vluchten uit te blijven voeren vanaf de kleinere luchthaven Milaan Linate. Daarnaast vermindert Alitalia het aantal vluchten tussen Venetië en Rome. De maatregelen gelden tot ten minste 3 april.

Transavia schrapte eerder al vluchten

Transavia, de budgetdochter van KLM, maakte vorige week bekend minder vluchten te gaan uitvoeren naar Pisa, Bari, Bologna en Napels. In totaal schrapt Transavia 22 vluchten in de periode tussen 17 maart en eind april. Eind vorige maand schrapte KLM ook al alle vluchten naar China tot eind maart in verband met de uitbraak van het COVID-19-virus.

Ondanks de regeringsmaatregelen steeg het dodental als gevolg van het virus in Italië binnen een dag met 133 naar 366. Deze toename van 57 procent is verreweg de grootste dagelijkse stijging van het aantal doden sinds de virusuitbraak ongeveer twee weken geleden in Italië. Het aantal nieuwe besmettingen steeg met 25 procent van 5.883 gevallen op zaterdag naar 7.375 op zondag.

Rectificatie: In eerste instantie meldde NU.nl dat ook vluchten van en naar Rome en Bologna zouden komen te vervallen. KLM blijft echter op deze steden vliegen, alleen in een lagere frequentie.

