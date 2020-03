De Iraanse luchtvaartmaatschappij IranAir vliegt tot nader order niet meer naar Europese bestemmingen, schrijft de organisatie zondagochtend in een verklaring.

Officieel is geen reden genoemd voor de beleidswijziging, maar vermoedelijk is de maatregel genomen om de uitbraak van het coronavirus in Iran: het land kampt met een van de hevigste uitbraken van het virus, na China.

De laatste weken raakten bijna zesduizend mensen besmet en stierven 145 patiënten aan de ziekte COVID-19. Zaterdag steeg het aantal ziektegevallen in het land explosief, met meer dan duizend nieuwe patiënten.

Het Iraanse bedrijf meldt dat meerdere Europese landen "om onduidelijke redenen" vluchten naar Iran hadden stopgezet. "Daarop is besloten om voorlopig niet meer naar Europese besmettingen te vliegen", aldus IranAir.

De opschorting raakt ook Schiphol. IranAir vloog wekelijks drie tot vier keer vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran naar de Nederlandse luchthaven.