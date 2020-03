De gemiddelde loonstijging van cao’s ligt met 3,25 procent op het hoogste niveau in zeventien jaar, blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

Met name in sectoren als de chemie, vervoer, voedingsindustrie en in de horeca nemen de lonen flink toe.

In de eerste maanden van 2020 sloten de sociale partners 63 nieuwe cao-akkoorden voor meer dan 500.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt over heel 2020 3,02 procent, waarbij de stand momenteel op 3,25 procent staat.

De verwachting is volgens de AWVN dat de gemiddelde cao-loonstijging over heel 2020 ook boven de 3 procent zal uitkomen.