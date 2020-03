De Vegetarische Slager heeft eurocommissaris Frans Timmermans verzocht om de vleessubsidies van de EU in te zetten voor de promotie van vleesvervangers.

De voedingsmiddelenfabrikant van vleesvervangers deed de oproep zaterdagochtend in meerdere dagbladen.

Frans Timmermans ziet momenteel als eurocommissaris toe op de implementatie van de Europese Green Deal. Dit plan moet Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken. Hiervoor zijn acties nodig in een groot aantal velden, waaronder ook de vleesindustrie. Momenteel geeft de EU volgens de Vegetarische Slager te veel geld uit aan subsidies voor deze sector.



De Vegetarische Slager - die in 2018 werd overgenomen door Unilever – hoopt als klimaatvriendelijk alternatief daarom ook in aanmerking te komen voor Brusselse vleessubsidies. Hiermee hoopt het de consumptie van vleesvervangers verder op de kaart te zetten.

De consumptie van vleesvervangers zit momenteel in de lift. Zo voorspelde de Britse bank Barclays in 2018 dat de wereldwijde omzet in tien jaar tijd zou vertienvoudigen naar 140 miljard dollar (125 miljard euro) in 2029.