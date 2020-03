Het Amerikaanse verkoopplatform eBay heeft een verbod op de verkoop van mondkapjes, handontsmettingsmiddelen en desinfectiedoekjes aangekondigd om verdere prijsopdrijving tegen te gaan.

Het nieuwe beleid geldt voor zowel nieuwe als al bestaande plaatsingen, maakte eBay vrijdag bekend. De website gaat over op een verkoopstop vanwege wettelijke beperkingen van de Amerikaanse overheid op het gebied van prijsopdrijving.

Op dit moment werkt het verkoopplatform aan het verwijderen van producten als gezichtsmaskers en desinfectiedoekjes. Ook worden producten waarbij termen als 'coronavirus' en 'COVID-19' in de omschrijving staan van eBay gehaald. Alleen boeken over het virus blijven online staan.

Het verkoopplatform laat in een verklaring weten dat het de situatie omtrent het virus nauw in de gaten houdt. "We zullen alle vermeldingen van COVID-19, coronavirus en 2019-nCoV de komende tijd blijven verwijderen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.