ABN AMRO heeft in 2010 een geheime miljoenenschikking getroffen met het Italiaanse openbaar ministerie, meldt de onderzoekswebsite Follow the Money zaterdag.

Follow the Money kwam de miljoenenschikking op het spoor middels een Wob-verzoek bij het ministerie van Financiën. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen overheidsdocumenten door derden, zoals journalisten, worden opgevraagd.

De Nederlandse staatsbank schikte met de Italiaanse instanties om zo strafvervolging te voorkomen. Het Italiaanse openbaar ministerie wilde een onderdeel van dochterbedrijf Fortis vervolgen vanwege fraude met dividendconstructies. Met de schikking is volgens Follow the Money tussen 100 en 305 miljoen euro gemoeid.

De Global Security Financing Group (GSFG) van Fortis - de rechtsvoorganger van ABN AMRO - leidde de Italiaanse belastingdienst tussen 2004 en 2008 voor vele miljoenen om de tuin. Dit gebeurde via zogeheten CumEx-transacties. Hierbij worden aandelen rond de dividenddatum verkocht en vragen koper en verkoper allebei de dividendbelasting terug.

ABN AMRO stelde het ministerie van Financiën in 2010 op de hoogte van de inzet van CumEx-transacties door GSFG. In 2008 nam ABN AMRO de Nederlandse onderdelen van Fortis over. In datzelfde jaar werd de bank genationaliseerd.