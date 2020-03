De transportcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden brengt vrijdag in de loop van de dag (Amerikaanse tijd) een vernietigend rapport uit over luchtvaartautoriteit FAA. Deze zou flink in de fout zijn gegaan, omdat het de Boeing 737 MAX en de "ontwerpfouten" heeft goedgekeurd.

Het rapport werd voor publicatie al ingezien door persbureau Reuters. De commissie oordeelt in het rapport van dertien pagina's dat de "certificatiebeoordeling van Boeings 737-MAX volstrekt onvoldoende was en dat de FAA niet in staat was om belangrijke veiligheidsproblemen te identificeren."

Het toezicht op de veiligheid van de FAA "werd belemmerd door slechte, onsamenhangende FAA-communicatie tussen de eigen interne kantoren". De FAA zou "haar autoriteit op het gebied van veiligheidstoezicht niet volledig hebben uitgeoefend" en "niet genoeg vragen stellen."

De commissie verweet Boeing de "verhullende cultuur", omdat het piloten niet informeerde over het MCAS-systeem. Dat systeem wordt in verband gebracht met de twee neergestorte toestellen, waarbij 346 mensen om het leven zijn gekomen.

Met het rapport hoopt de onderzoekscommissie op wetswijzigingen die de wijze waarop nieuwe vliegtuigen worden goedgekeurd moet aanpakken.