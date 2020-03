Een Australisch gezin heeft vlak voor de kooppaniek door de uitbraak van het coronavirus per ongeluk 48 dozen in plaats van 48 rollen wc-papier besteld. Inmiddels beperken supermarkten in Australië, waar een tekort aan het product is, de verkoop van toiletpapier tot één pak per persoon.

Met die 2.304 rollen toiletpapier kunnen ze twaalf jaar vooruit, berekende het gezin.

Het gezin plaatste de bestelling online en merkte de hoge rekening aanvankelijk niet op. Pas toen de dozen toiletpapier werden bezorgd, werd de fout duidelijk.

In een video op Facebook spreekt de vader van het gezin over een "spannende dag", terwijl zijn vrouw Haidee Janetzki op een troon van dozen wc-papier zit en een kroon van toiletrollen draagt. "Ik ben blij dat mijn vrienden en familie zich er geen zorgen over hoeven te maken", zei Janetzki, die de foute bestelling had geplaatst.

De webshop bood aan de bestelling terug te nemen, maar het gezin heeft besloten om de dozen te verkopen en de opbrengst te schenken aan de school van hun dochter.