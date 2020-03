Het aantal vrouwelijke ondernemers is in de afgelopen vijf jaar met 29 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Vooral vrouwen tot 34 jaar zijn vaker gaan ondernemen. In deze leeftijdsgroep steeg het aantal ondernemers met 42 procent.

In 2015 stonden 492.342 vrouwen in het Handelsregister van de KVK ingeschreven, in 2020 zijn dat er 637.303. Vrouwelijke ondernemers vormen 36 procent van het totale aantal inschrijven.

De grootste procentuele stijging is te zien in de groep van nul tot negentien jaar. Waren er in 2015 nog 215 minderjarige vrouwen als ondernemer ingeschreven, zijn dat er in 2020 liefst 561.

Vooral in de categorie 'communicatie en grafisch ontwerp' is de stijging van het aantal vrouwelijke ondernemers groot (275 procent), net als in de categorieën 'callcenters' (259 procent) en 'verzorgingstehuizen' (244 procent).

De groei van vrouwelijke ondernemers gaat het minst hard in Limburg (21 procent in de afgelopen vijf jaar) en het hardst in Zuid-Holland (37 procent).