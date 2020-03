Aandelenmarkten gingen vrijdag opnieuw onderuit door de vrees dat het coronavirus zich verder verspreidt. De olieprijs zakte onder de 50 dollar ondanks een voorgestelde productiebeperking van oliekartel OPEC.

De AEX stond vrijdag rond 10.00 uur 2,5 procent lager en ook in de rest van Europa stonden aandelenkoersen flink lager. In Duitsland ging de DAX-index met 2,5 procent omlaag. Eerder kelderde de belangrijkste Japanse aandelenmarkt al met meer dan 3 procent.

Deze week was juist even sprake van herstel op aandelenmarkten. Zo steeg de Amerikaanse S&P 500 op woensdag met ruim 4 procent en vond ook de AEX even de weg omhoog.

Ook de goudprijs steeg. De koers van het edelmetaal is op weg naar de beste week sinds 2011. Goud zou voor beleggers een "veilige haven" zijn in tijden van onrust. Ook tijdens de financiële crisis was er veel vraag naar goud.

Verder daalde de prijs van een vat Brentolie onder de 50 dollar. Rond 10.00 uur werd er 48,70 dollar (43,14 euro) voor een vat betaald. Sinds januari zit de olieprijs in een negatieve spiraal. Donderdag kwam naar buiten dat oliekartel OPEC in een voorlopig akkoord heeft afgesproken de olieproductie te beperken, maar dit zorgde niet voor een hogere olieprijs.