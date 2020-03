Het Chinese softwarebedrijf Beijing Kunlun Tech staat op het punt om Grindr LLC, de populaire datingapp, te verkopen aan een groep investeerders. Dat melden bronnen die dicht bij het proces staan.

De stap volgt op kritiek van de Amerikaanse overheid. Die vroeg Beijing Kunlun om Grindr te verkopen. Een comité van de overheid is bezorgd dat de persoonlijke informatie van miljoenen Amerikanen in verkeerde handen kan vallen met het Chinese bedrijf aan het roer bij Grindr.

Wie de nieuwe eigenaren van Grindr worden, is niet bekend, maar onder meer de naam van James Lu wordt genoemd. Hij is voormalig topman van de Chinese zoekmachine Baidu.

Ook de verkoopprijs is niet bekend, maar tijdens de onderhandelingen werd een waarde van 500 miljoen dollar (445 miljoen euro) als uitgangspunt genomen.

Grindr werd in 2009 geïntroduceerd door het Amerikaanse bedrijf Nearby Buddy Finder en richt zich vooral op homo- en biseksuele mannen. In 2018 had de app zo'n vijf miljoen Nederlandse gebruikers.