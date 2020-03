Sommige Nederlanders wachten af hoe de uitbraak van het coronavirus zich ontwikkelt voor ze hun vakantie boeken, merkt brancheorganisatie ANVR.

Een woordvoerder van de ANVR vertelt dat mensen een pas op de plaats maken. Vooral het aantal boekingen voor de gebieden waar het coronavirus zich verder heeft verspreid valt tegen. Maar ook voor gebieden zoals de Canarische Eilanden neemt het aantal annuleringen toe.

Corendon ziet eveneens dat reizigers bewust de landen mijden waar het COVID-19-virus zich flink heeft verspreid. Maar ook in het algemeen daalt het aantal boekingen. "Er wordt vooral bewuster gekeken naar waar de corona-uitbraak problematisch dreigt te worden. Voor bijvoorbeeld Turkije en de Antillen merken we nauwelijks een teruggang", aldus het concern.

"Voor de rest wordt nog geboekt, alhoewel we wel lagere volumes zien. We boeken nog steeds reizen voor meer dan duizend vakantiegangers per dag."

Eerder lieten luchtvaartmaatschappijen al weten vluchten in Europa te schrappen vanwege een afgenomen vraag en annuleringen. Zo heeft Ryanair laten weten de capaciteit in Italië, de grootste markt voor het Ierse bedrijf, voor drie weken met 25 procent te verlagen vanwege een significante keldering van het aantal boekingen.

Ook easyJet heeft vluchten geschrapt en ziet zich genoodzaakt om loonsverhogingen stop te zetten, een vacaturestop in te voeren en onbetaald verlof aan te bieden aan het personeel. Wizz Air en Brussels Airlines hebben respectievelijk 60 procent en een derde van de vluchten naar Italië geschrapt.