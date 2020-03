De landen binnen oliekartel OPEC hebben een voorlopig akkoord bereikt over beperken van de olieproductie met 1,5 miljoen vaten olie per dag in het tweede kwartaal van 2020.

Voorlopig gaat het nog wel om een voorstel omdat Rusland en enkele andere landen nog hun fiat moeten geven aan het plan.

De olieprijs is gekelderd door de verspreiding van het coronavirus wereldwijd. Handelaren verwachten dat de wereldeconomie op een laag pitje zal komen te liggen en dat dit de vraag naar olie zal dempen.

Door de olieproductie te beperken hopen de landen van OPEC dat de prijs van olie niet te veel daalt of zelfs weer stijgt. Vooral Saoedi-Arabië is groot voorstander van het beperken van de olieproductie.