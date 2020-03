De verschillen in de onderhandelingspositie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn nog altijd groot. Dat heeft hoofdonderhandelaar namens de EU Michel Barnier donderdag gezegd op een persconferentie na de eerste onderhandelingsronde over de toekomstige relatie tussen de twee partijen.

Barnier, die eerder ook al de Brexit-onderhandelingen namens de EU leidde, noemde vier grote verschillen tussen de partijen.

Het grootste verschil gaat over het houden van een gelijk speelveld tussen de twee blokken. De EU wil dat het VK in de toekomst vast blijft houden aan Europese regels voor staatshulp, arbeidsvoorwaarden, milieustandaarden en belastingregels. Zo wil Brussel voorkomen dat de Britten Europese bedrijven weg kunnen concurreren. De Britten zijn hier niet happig op, zij zeggen juist uit de EU te zijn gestapt om onafhankelijk regels te kunnen bepalen.

Andere grote struikelblokken die Barnier noemde zijn de toekomstige rol van het Europees Hof in het VK, de omvang van een potentieel handelsakkoord en afspraken over visserijen. Vooral laatstgenoemde is een probleem voor landen als Nederland. Europese vissers halen namelijk een groot deel van hun vangsten uit Britse wateren, maar zonder akkoord daarover mogen zij die wateren niet meer in.

De persconferentie van Barnier toont maar weer aan hoe moeilijk het gaat worden om voor het einde van dit jaar tot een handelsakkoord te komen. Mocht dat niet lukken, dan dreigt alsnog een potentieel no deal-scenario, waarbij de Britten verder gaan zonder handelsafspraken met de EU en terugvallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat zou betekenen dat er weer handelsbarrières opgeworpen zouden worden.