Automaker Tesla heeft bij Chinese Model 3-voertuigen oudere en langzamere chips gebruikt dan eerder werd beloofd, bevestigt het bedrijf volgens Nikkei Asian Review op het Chinese socialemediaplatform Weibo. Volgens Tesla zijn de chips gebruikt vanwege vertraging in de fabrieken door het coronavirus.

De verklaring van de automaker kwam na klachten van Chinese Model 3-bezitters over verouderde hardware. De klachten over de verouderde onderdelen stroomden binnen nadat enkele Model 3-bezitters zagen dat de sticker op de chips niet matchte met de informatie in de handleiding.

De nieuwe chip, die wordt gebruikt voor het autopilotsysteem van de Model 3, zou volgens Tesla 21 keer sneller zijn dan de oudere chipset die is gebruikt in de Chinese Model 3.

In de verklaring zegt Tesla dat de oudere chips gebruikt zijn vanwege problemen in de fabrieken als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in China. Tesla zegt de oudere chips gratis te zullen vervangen.

Door het coronavirus werd de Tesla-fabriek eind januari gesloten en na een korte sluiting op 10 februari weer geopend. De Model 3 wordt sinds januari geleverd in China.

