De kans van slagen van mensen die overhoop liggen met de Belastingdienst en naar de rechter stappen hangt af van de rechtbank. Dat schrijft het Het Financieele Dagblad (FD) donderdag op basis van onderzoek van de financiële dienstverlener Deloitte.

Belastingbetalers die in de clinch liggen met de fiscus hebben volgens Deloitte meer kans van slagen bij de rechtbank Noord-Nederland, dan in Den Haag en Noord-Holland: waar een belastingbetaler in Den Haag in 34 procent van de gevallen aan het langste eind trekt, geldt dat voor Noord-Nederland voor 55 procent van de zaken.

Ook verschilt het aantal voor consumenten gunstige uitspraken ook per rechter. Uit onderzoek van de financiële dienstverlener blijkt dat er rechters zijn waarbij belastingbetalers in 66 procent van de gevallen in het gelijk worden gesteld, ook zijn er rechters waarbij slechts 22 procent van de zaken in het voordeel van de belastingbetaler wordt beslist.

"De verschillen die we hebben gevonden, zijn een probleem", zegt Michel Schrauwen die het onderzoek leidde tegen FD. "De Belastingdienst en de rechterlijke macht gaan er bij disputen van uit dat er een uniform beleid is, dat rechters objectief en hetzelfde beslissen. Dat is ook de verwachting van burgers die naar de rechter stappen."

Dat een belastingplichtige bij een dispuut met de fiscus meer kans maakt bij de rechtbank van Noord-Nederland, betekent niet dat een belastingbetaler zomaar naar die rechtbank kan stappen. Als iemand in beroep gaat tegen een beslissing van de Belastingdienst, dan wordt dit in de regio behandeld waar de belastingplichtige woont.