Flybe, Europa's grootste regionale vliegmaatschappij, is in de nacht van woensdag op donderdag failliet gegaan. Dat meldt de maatschappij zelf. De maatschappij verkeerde sinds vorig jaar in financiële nood.

Volgens BBC News mislukte een laatste onderhandelingspoging voor financiële hulp. Dit zou deels komen doordat het coronavirus de vraag naar vliegreizen negatief beïnvloedde.

"Alle vliegtuigen staan aan het Britse bedrijf stopt per direct met de handel", schrijft de vliegmaatschappij op hun website. De maatschappij roept passagiers op om niet naar vliegvelden te komen, tenzij ze een alternatieve vlucht hebben geregeld.

Woensdag werd al bekend dat Flybe waarschijnlijk een faillissement zou aankondigen. Door het faillissement staan meer dan tweeduizend banen op de tocht.

Connect Airways, een consortium van onder meer Virgin Atlantic, nam Flybe begin 2019 al over vanwege financiele problemen bij de maatschappij. Destijds werd er 3,2 miljoen euro voor Flybe betaald.

Tweede failliete vliegmaatschappij in half jaar

De overname bleek woensdag niet voldoende om de maatschappij overeind te houden. Flybe had veertig procent minder boekingen dan een jaar geleden volgens Virgin Atlantic.

Flybe is de twee grote vliegtuigmaatschappij in een half jaar tijd die failliet gaat. In september viel Thomas Cook Group na 178 jaar om. Bij dat faillissement verloren wereldwijd 22.000 mensen hun baan, onder wie tweehonderd Nederlanders.

Regering ontkent invloed coronavirus

De Britse regering laat in een reactie weten passagiers te helpen om hun vluchten goedkoop om te boeken. De regering ontkent dat het faillissement te maken heeft met de uitbraak van het COVID-19-virus. Een woordvoerder benadrukt in de verklaring dat Flybe al ver voor de uitbraak financiële problemen had.

Flybe heeft 75 vliegtuigen en vliegt tussen meer dan tachtig vliegvelden in Europa, met name in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Nederland heeft de vliegmaatschappij een vaste lijndienst naar onder meer Birmingham, Exeter en Londen.