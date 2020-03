De Europese Commissie vreest dat de Franse en Italiaanse economieën in een recessie belanden door het coronavirus, meldt persbureau Bloomberg woensdag. Het persbureau zegt documenten van de commissie te hebben ingezien.

De Franse en Italiaanse economieën staan al langer onder druk. Vorig kwartaal was er in beide landen sprake van economische krimp. Als dat dit kwartaal opnieuw gebeurt, dan is er sprake van een recessie.

In het document zou verder staan dat een langdurige en wijdverspreide epidemie een disproportioneel effect kan hebben op de Europese economie.

Bedrijven kunnen namelijk in financiële problemen komen doordat er minder vraag is naar hun producten. Als deze bedrijven omvallen, verliezen werknemers hun baan en kunnen ook zij minder uitgeven.

Woensdag meldde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiraming voor de wereldeconomie voor dit jaar bij te stellen. IMF-directeur Kristalina Georgieva kon geen precieze details noemen, maar de verwachte economische groei is kleiner dan de groei in 2019.

Eerder voorspelde het IMF een groei van 3,3 procent voor 2020. Volgens de organisatie groeide de wereldeconomie in 2019 naar schatting met 2,9 procent.