Het aantal mensen dat een nachtje in een hotel, een huisje of op een camping in Nederland heeft geslapen is toegenomen in 2019. meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het aantal overnachtingen nam toe met 7 procent naar 124 miljoen. Het totaal aantal gasten steeg met 5 procent naar 46,3 miljoen.

Met name buitenlandse gasten waren vaker in Nederlandse accommodaties te vinden. Het aantal gasten van over de grens nam in 2019 toe met 8 procent. Het aantal Nederlandse gasten nam met 3 procent toe.

Vooral vakantiehuisjes waren vorig jaar populair in vergelijking met andere soorten accommodaties. Zowel het aantal mensen dat een vakantiehuisje boekte als het aantal overnachtingen in vakantiehuisjes nam volgens het CBS met ongeveer 10 procent toe.

Noord-Holland bleef de meest bezochte provincie met ongeveer 15 miljoen gasten in 2019 en was samen met Noord-Brabant de hardst groeiende wat betreft het aantal gasten. Flevoland was de minst bezochte provincie met ongeveer 700.000 gasten.

Doordat het aantal overnachtingen sterker steeg dan het aantal gasten, nam de gemiddelde verblijfsduur per gast toe. Deze stijging van de verblijfsduur is in alle provincies zichtbaar, met uitzondering van Noord-Brabant.