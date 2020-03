Meer bedrijven zullen komend jaar failliet gaan door het coronavirus, voorspelt kredietverzekeraar Atradius. Het concern, dat kredieten tussen bijvoorbeeld bedrijven en hun leveranciers verzekert, verwacht dat het aantal faillissementen wereldwijd met 2,4 procent stijgt dit jaar.

Vorig jaar namen de faillissementen met 1,4 procent toe. De hogere groei dit jaar is vooral te wijten aan de uitbraak van het coronavirus.

In China is bijvoorbeeld nu al duidelijk dat consumenten veel minder hebben gekocht. Ook zijn lokale productieketens geraakt door het stilleggen van fabrieken. In Azië wordt dan ook de grootste toename van het aantal failliete bedrijven verwacht, aldus Atradius.

Voor West-Europa gaat Atradius uit van een toename van 2,1 procent. In 2019 daalde het aantal faillissementen nog met 0,2 procent. Vooral het Verenigd Koninkrijk zal te maken krijgen met een flinke stijging van het aantal bedrijven dat over de kop gaat, denkt Atradius. Voor het VK gaat de kredietverzekeraar uit van een toename van 7 procent door de onzekerheid die de Brexit met zich meebrengt.

Eind vorig jaar ging het bedrijf nog uit van daling van het aantal faillissementen door het handelsverdrag dat China en de Verenigde Staten sloten.