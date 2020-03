De Inspectie SZW gaat de komende maanden extra controles uitvoeren in distributiecentra. Aanleiding is het grote risico op arbeidsongevallen met onder meer heftrucks en pallettrucks in deze bedrijven, meldt de inspectie woensdag.

De inspectie ziet de laatste jaren een stijging van het aantal ongevallen in distributiecentra. Het gaat hier om ernstige ongevallen waarbij werknemers, volgens de inspectie met name uitzendkrachten, aangereden worden door heftrucks, elektrische pallettrucks of andere transportmiddelen.

De ongevallen worden meestal veroorzaakt door onachtzaamheid of het niet opvolgen van veiligheidsinstructies. Daarom wil de inspectie nu een kijkje gaan nemen in Nederlandse distributiecentra.

SZW zal met name letten op de veiligheid op de werkplaats. Ook zullen ze kijken of werknemers wel eerlijk betaald krijgen en of bedrijven zich aan regels over arbeidstijden houden. De inspectie zal de controles eind dit jaar afronden.