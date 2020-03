Mensen die een elektrische auto willen kopen kunnen daar vanaf deze zomer een subsidie van 4.000 euro voor krijgen, meldt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdag. Voor tweedehands auto's geldt een aanschafsubsidie van 2.000 euro. De subsidie is bedoeld om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken.

"Er zijn steeds meer verschillende elektrische auto's te koop en ze worden gelukkig steeds goedkoper in het gebruik. Maar veel mensen hikken aan tegen de aanschafprijs. Met deze regeling wil ik die drempel lager maken, zowel voor mensen die een nieuwe auto willen als die gaan voor een schone tweedehands", stelt minister Stientje van Veldhoven.

De voorwaarden voor het in aanmerking komen van de subsidie zijn als volgt: de cataloguswaarde van de elektrische auto moet tussen de 12.000 en 45.000 euro liggen en de minimale actieradius van de auto moet 120 kilometer zijn.

Ook moet de auto enkele jaren in Nederland bij dezelfde eigenaar blijven. Als mensen hun leasecontract binnen vier jaar beëindigen, stopt ook de subsidie, die in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald. Eigenaren die binnen drie jaar een andere auto kopen, betalen een deel van de subsidie terug.

Het subsidiebedrag zal de komende jaren teruglopen, omdat de prijs van elektrische auto's steeds lager wordt. Tot en met 2021 zal de aanschafsubsidie voor nieuwe auto's op 4.000 euro liggen en vervolgens stapsgewijs worden verlaagd naar 2.500 euro in 2025. De subsidie voor gebruikte elektrische auto's blijft 2.000 euro. Het ministerie benadrukt wel dat stapsgewijze verlaging nog onder de loep wordt genomen bij de internetconsultatie.

De maatregel was al eerder aangekondigd in het Klimaatakkoord van de regering en had eigenlijk met ingang van 2020 in moeten gaan, maar omdat de maatregel nog met milieuclubs en de autobranche overlegd moest worden, was deze nog even uitgesteld.