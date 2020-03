KLM en Air France laten klanten tickets kosteloos omboeken nu steeds meer landen reisbeperkingen invoeren en er ook meer negatieve reisadviezen zijn.

De maatregel geldt voor boekingen tot en met 31 maart en voor reizen met vertrek tot en met 31 mei.

Normaliter variëren de omboekkosten van 70 tot 150 euro. Als een nieuw ticket duurder blijkt, moeten reizigers alsnog meer betalen.

KLM biedt ook de mogelijkheid om het ticket in te ruilen voor een tegoedbon, die tot een jaar na uitgifte is in te wisselen voor een ticket van KLM, Air France of Delta Air Lines.

Luchtvaartmaatschappijen zien de vraag naar tickets in bijvoorbeeld Europa afnemen. Vooral de vraag naar tickets richting Noord-Italië is gekelderd.