Australische supermarkten hebben het toiletpapier op rantsoen gedaan nadat Australiërs de schappen leeg maakten. Elke bezoeker mag maximaal vier pakken meenemen. Zo moeten de voorraden weer worden opgebouwd terwijl leveranciers de productie verhogen.

"We proberen mensen te verzekeren dat het verwijderen van al het wc-papier uit de schappen van supermarkten waarschijnlijk geen proportioneel of verstandig iets is om te doen op dit moment", aldus Brendan Murphy, het medisch export bij de Australische overheid.

Het land heeft weliswaar officieel 42 coronagevallen, maar het grootste deel van deze mensen zijn geëvacueerden van een cruiseschip dan moest aanmeren in Japan. In het land zelf zijn drie mensen besmet geraakt met het virus.

Premier Scott Morrison liet het publiek weten dat de supermarkten hem hebben verzekerd dat zij kunnen voldoen aan elke piek in de vraag.