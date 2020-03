Supermarkten zagen de afgelopen dagen een lichte stijging van de vraag naar vooral handzeep en reinigingsmiddelen. Ook worden er meer houdbare producten verkocht, zoals voedsel in blikken en potten, pasta en rijst.

Een woordvoerder van branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) benadrukt dat het gaat om een lichte stijging die niet exorbitant is.

"En dat is ook niet nodig. Mocht er ergens iets harder lopen dan normaal, dan wordt dat meteen weer aangevuld. Er is geen enkele reden om extra voedsel te kopen."

Vorige week raakte de handzeep en handgel bij verschillende drogisterijen op. Ook in supermarkten werden lege schappen gemeld, maar volgens de woordvoerder is er nog voldoende beschikbaar bij fabrikanten. "Dan moet het wel even door de logistieke keten heen", legt hij uit. "Dat heeft dan even wat tijd nodig."

Bij drogisterijen is de situatie ondertussen niet veranderd. "Als het op het schap staat, dan is het heel snel uitverkocht", vertelde een woordvoerder van ketens Kruidvat en Trekpleister, die onder hetzelfde moederbedrijf vallen. Zij zei dinsdag dat alles wordt ingezet om aan de vraag te blijven voldoen.

"De vraag is nog steeds heel erg hoog. We doen ons best de winkels te bevoorraden", aldus de woordvoerder. De drogisterijen kijken onder meer naar het verhogen van de productie, maar details hierover kan de voorlichter niet geven.