Beleggers die handelen in turbo's verliezen gemiddeld genomen zowel vaak als veel geld, concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van eigen onderzoek. Turbo's zijn heffingsproducten, waarbij beleggers sneller grotere winsten kunnen maken in vergelijking met aandelen, maar ook grotere verliezen.

Bijna zeven op de tien beleggers die tussen juni 2017 en juli 2018 handelden in turboproducten maakte verlies, stelt AFM in het onderzoek waarvoor 3,9 miljoen orders werden bekeken. Gemiddeld genomen verloren de beleggers 2.680 euro met de handel in het hefboomproduct.

Met een hefboomproduct kun je met een relatief kleine investering inspelen op een koersstijging of koersdaling. Waar je bijvoorbeeld een aandeel kan kopen voor 50 euro, kun je in plaats daarvan ook een hefboomproduct zoals een turbo (ook een sprinter of speeder genoemd, red.) voor 10 euro kopen, de rest wordt dan geleend bij de aanbieder. In dit geval zou er een hefboom van vijf op het product zitten. Als een aandeel dan een euro meer waard wordt, stijgt de waarde van de turbo met de hefboom van het product.

En dus zijn deze producten risicovol, stelt de AFM. De marktautoriteit roept de turbo-industrie op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de risico’s voor de belegger vermindert.