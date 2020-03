De Chinese dienstensector, waar onder meer de toeristenbranche en detailhandel onder valt, heeft flinke klappen gekregen in februari. De inkoopmanagersindex van marktonderzoekers Caixin en Markit voor de dienstensector van het land kelderde van 51,1 punten in januari naar een dieptepunt van 26,5 punten in februari. Onder de 50 punten is er sprake van een krimp.

De Chinese dienstensector lag in februari op zijn gat, omdat onder meer bioscopen, winkels en restaurants waren gesloten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook werd het openbaar vervoer in bepaalde regio's aan banden gelegd.

De toerismesector had het ook zwaar. Door de virusuitbraak werden veel vluchten naar het land geschrapt, waardoor het land op minder toeristen kon rekenen. Onder meer luchtvaartmaatschappij KLM besloot als gevolg van de dalende vraag door het coronavirus tot eind maart niet meer op China te vliegen.

Het is voor het eerst sinds 2005 dat de index een krimp laat zien. Afgelopen weekend liet de inkoopmanagersindex van de Chinese industrie al een flinke krimp zien door de uitbraak van het coronavirus, die vooral China raakt.