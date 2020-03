Aandelenmarkten in de Verenigde Staten stonden dinsdag even na de opening alsnog in de min ondanks de renteverlaging die de Amerikaanse centrale bank doorvoerde.

De Dow Jones-index stond rond 18.00 uur 1 procent lager. De technologie-index Nasdaq verloor 0,7 procent en de bredere S&P 500 verloor 0,8 procent.

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), verlaagde de rente dinsdag met 0,5 procentpunt. Hierdoor moet lenen voor bedrijven uiteindelijk goedkoper worden en dit zou de economie een nieuwe stimulans moeten geven.

De Fed reageert hiermee op de flinke koersdaling van beurzen van vorige week, toen het coronavirus zich verder over de wereld verspreidde. Aandelenmarkten noteerden toen het grootste weekverlies sinds de financiële crisis.

In Europa sloten aandelenmarkten verdeeld. De AEX-index eindigde 1,5 procent hoger en in Duitsland stond de DAX-index flink in de plus. De index in Londen verloor nipt.