Een deels Nederlands bedrijf dat onder meer testkits maakt die gebruikt worden om op het coronavirus te testen, is verkocht voor 10,4 miljard euro. Dinsdag maakte het Amerikaanse Thermo Fisher Scientific bekend dat het Qiagen, een concern met activiteiten in Duitsland en het hoofdkantoor in Nederland, gaat overnemen.

Qiagen is een van de grootste leveranciers van producten voor bloedtesten ter wereld. Deze testen spelen onder meer een grote rol bij onderzoek naar en de behandeling van kanker, infecties en genetische afwijkingen. Vorige maand werd gestart met het verschepen van een snelle coronatest naar China.

Thermo Fisher Scientific betaalt per aandeel 39 euro voor Qiagen, 23 procent meer dan de koers waarop het aandeel maandag sloot. Hiermee wordt het bedrijf gewaardeerd op 10,4 miljard euro.

Thermo Fisher Scientific, dat een marktwaarde van 120 miljard dollar (zo'n 107 miljard euro) heeft, is bekend als leverancier van producten, software en andere diensten voor wetenschappelijk onderzoek en de zorgbranche.