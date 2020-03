De G7-landen nemen nog geen maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus aan te pakken, zeggen de landen dinsdag in een verklaring. De landen beloven wel samen op te trekken in de strijd tegen het virus.

"Gezien de potentiële impact van het COVID-19-virus op de groei van de wereldeconomie bevestigen we onze verplichting om alle beleidsmiddelen te gebruiken om sterke, duurzame groei te waarborgen en ons te beschermen tegen potentiële risico's", aldus de G7-landen.

In de verklaring wordt verder niets gezegd over een voorkeur voor een bepaald type beleid. Wel zeggen de G7-landen dat het gewenste beleid per land verschilt. De Japanse minister van Financiën, Taro Aso, bevestigt dat het over zowel monetair beleid als begrotingsbeleid kan gaan.

De maatregelen zijn mogelijk nodig vanwege de impact van het coronavirus op de wereldeconomie. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelde maandag dat de virusuitbraak mogelijk tot de kleinste economische groei sinds 2009 kan leiden. OESO-hoofdeconoom Laurence Boone benadrukte daarom dat overheden zo snel mogelijk maatregelen moeten nemen in getroffen gebieden.

