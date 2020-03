De Australische centrale bank heeft de rente verlaagd vanwege de verdere verspreiding van het coronavirus. Het is de eerste centrale bank die het goedkoper maakt om geld te lenen vanwege de uitbraak van het virus.

Wereldwijd ondervinden landen ook de economische gevolgen van het virus. Volgens gouverneur Philip Lowe heeft het coronavirus een "significante" impact op de Australische economie en hij benadrukt dat het moeilijk is om te voorspellen hoe groot en langdurig het effect zal zijn.

Ook andere centrale banken hebben al gehint op het nemen van maatregelen om hun economie te ondersteunen, maar andere renteniveaus zijn nog niet verder verlaagd.

Met de nieuwe verlaging staat de rente in Australië op 0,5 procent. Inmiddels is het de vierde keer dat de Australische centrale bank de rente verlaagd in minder dan een jaar tijd. De Australische economie, die heel lang zonder recessie is gegaan, stagneert de laatste tijd.