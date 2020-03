Het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers is in het laatste kwartaal van vorig jaar met bijna 25 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder, schrijft hypotheekadviseur De Hypotheker dinsdag. Meer dan de helft van deze mensen kiest ervoor de hypotheek over te sluiten of te verhogen om de woning te verbouwen of te verduurzamen.

Ondanks de spanning op de huizenmarkt nam het aantal hypotheekaanvragen in zijn geheel in het vierde kwartaal met bijna 16 procent toe. Ook bij andere leeftijdscategorieën is sprake van een stijging van het aantal hypotheekaanvragen, al is dit minder explosief dan bij 55-plussers.

In de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar steeg het aantal hypotheekaanvragen met ongeveer 20 procent. Tussen de 35 en 45 jaar ging het om een toename van een kleine 17 procent. De kleinste stijging was te zien bij de jongste leeftijdsgroep, huizenkopers- en bezitters tussen 25 en 35 jaar: de hypotheekaanvragen van deze groep stegen met 3,5 procent.

De Hypotheker ziet de groeiende oversluitmarkt en de lage rentestand als belangrijkste oorzaken van de sterke stijging van het aantal hypotheekaanvragen. Zo hebben veel huizenbezitters overwaarde door de sterk stijgende huizenprijzen. Deze willen zij deels benutten om hun maandelijkse woonlasten te verlagen, terwijl het ook gunstig kan zijn de hypotheek te verhogen voor een verbouwing.

Ook een schenking aan de kinderen en een extra financiële buffer voor later zijn redenen om de hypotheek over te sluiten. Daarnaast speelt de historisch lage rente een belangrijke rol. In februari bereikte de lange hypotheekrente van dertig jaar een nieuwe mijlpaal en daalde tot onder 2 procent. Volgens De Hypotheker waren de renteverschillen niet eerder zo klein.