De Britse luchtvaartmaatschappijen British Airways en Ryanair schrappen honderden vluchten vanwege een teruglopende vraag als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

British Airways schrapt in de periode van 16 tot 28 maart in totaal 214 vluchten, maakt het moederbedrijf IAG bekend. Het gaat om vluchten vanuit Londen naar bestemmingen als New York, Italië en Frankrijk. IAG-baas Willie Walsh zei vorige week al dat er een "significante afname van de vraag naar vluchten in Italië" was.

Budgetvlieger Ryanair gaat tussen 17 maart en 3 april een kwart minder vluchten uitvoeren van en naar Italië. "Ondanks dat we aardig volgeboekt zijn de komende weken, zien we toch een flinke afname in de reserveringen voor de tweede helft van maart en begin april", schrijft Ryanair-topman Michael O'Leary.

De twee Britse luchtvaartmaatschappijen zijn niet de enige luchtvaartmaatschappijen die de vliegschema's op de schop gooien door de dalende vraag als gevolg van de coronavirusuitbraak. Andere maatschappijen als KLM, Lufthansa en easyJet vliegen ook minder als gevolg van de dalende vraag.