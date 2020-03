De Belastingdienst heeft tussen 2014 en 2018 ten minste 31 miljoen euro aan aanmaningskosten in eigen zak gestoken, een bedrag dat de fiscus eigenlijk moest teruggeven aan bijna een half miljoen particulieren en ondernemers, schrijft NRC maandag.

Het eigenlijke bedrag ligt nog veel hoger, aldus het dagblad, omdat het probleem binnen de fiscus nog altijd niet is opgelost.

Als een cliënt verzaakt te betalen, stuurt de fiscus meerder betalingsherinneringen. Hoewel de eerste herinnering de cliënt niets kost, wordt bij de tweede aanmaning om en nabij de tien euro in rekening gebracht.

Komt de cliënt alsnog niet met geld over de brug, dan volgt een dwangbevel dat kan oplopen tot 12.677 euro, afhankelijk van het verschuldigde bedrag.

Personen en bedrijven kunnen bezwaar aantekenen tegen de belastingaanslag. Als dat met succes wordt gedaan, gaat het bedrag vaak omlaag en moeten dus ook de aanmaning en het dwangbevel worden aangepast, waarna teruggave van overgemaakt geld volgt. Dat gebeurde in vier jaar tijd ten minste 466.000 keer niet.

Eerder werd al bekend dat de Nationale ombudsman was voorgelogen rondom de kwestie. De Ombudsman had signalen binnengekregen dat de fiscus ten onrechte gemaakte kosten niet terugbetaalde, maar de Belastingdienst verzekerde hem dat er geen sprake was van een fout.

'Werknemers fiscus wisten in 2016 al van systeemfout'

Werknemers van de fiscus waren in 2016 al op de hoogte dat het systeem, dat verantwoordelijk is voor de teruggave, niet functioneerde, schrijf NRC op basis van interne documenten. De top van de fiscus zou er pas eind oktober 2019 vanaf hebben geweten. In de tussentijd probeerde men een nieuw automatisch systeem te ontwerpen, maar die poging mislukte.

De Tweede Kamer is maandag door staatssecretarissen Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief geïnformeerd over de kwestie.