Een groep arbeidsmigranten maakt zich schuldig aan fraude met de Nederlandse ziektewet, meldt Nieuwsuur maandag. Het actualiteitenprogramma meldt daarnaast ook dat er problemen zijn bij de controle door uitkeringsinstantie UWV.

Circa 1.600 personen in Polen, 150 Roemenen en 30 Bulgaren ontvingen vorig jaar een ziektewetuitkering. Een "aanzienlijk deel" van de ziektemeldingen zijn dubieus, zeggen uitzendbureaus, juridisch adviseurs en bronnen bij het UWV tegen Nieuwsuur.

Artsenverklaringen zouden niet altijd betrouwbaar zijn, omdat deze door Oost-Europese artsen ook worden afgegeven aan gezonde mensen. De controles door het UWV worden bemoeilijkt als de ontvanger van de uitkering Nederland verlaat, meldt Nieuwsuur.

Dit komt doordat ontvangers lastig of onbereikbaar zijn en er gebruikt wordt gemaakt van moeilijk te controleren artsenverklaringen. Daarnaast kan het UWV zelf niet in Polen controles uitvoeren, maar moet de instantie de lokale autoriteiten vragen om dit te doen. Details over de afspraken zijn niet bekend.

Het UWV geeft in een reactie op Nieuwsuur geen informatie over hoeveel personen in het buitenland, zowel Nederlanders als arbeidsmigranten, ten onrechte een ziektewetuitkering ontvangen. Ook wordt niet gezegd hoeveel van de uitkeringen naar het buitenland vanwege fraude worden stopgezet.

Het UWV deelt met Nieuwsuur wel cijfers waaruit blijkt dat er door Poolse arbeidsmigranten steeds vaker een beroep wordt gedaan op de Nederlandse ziektewet. In 2019 ontvingen 1.600 Polen deze uitkering, in 2017 waren dat er 1.100.

40 procent van de Poolse aanvragen wordt door het UWV afgewezen, dat is hoger dan het gemiddelde van 17 procent. Bij Bulgaren is dat 48 procent en bij Roemenen 49 procent.