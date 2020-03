De luchtvaartbrancheorganisatie IATA roept luchtvaartautoriteiten wereldwijd op om slotregels op te schorten voor de rest van 2020 vanwege het coronavirus. Slotregels regelen de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een luchthaven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

In deze regels is bepaald dat luchtvaartmaatschappijen in een seizoen minimaal 80 procent van hun slots moeten benutten. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico deze slots in het volgende seizoen weer te verliezen. Door de uitbraak van het coronavirus ligt het vliegverkeer naar een aantal werelddelen op zijn gat, waardoor verschillende luchtvaartmaatschappijen het risico lopen volgend jaar slots te verliezen.

De slotregels kunnen slechts onder extreme omstandigheden versoepeld worden. Volgens de luchthavenbrancheorganisatie is daar vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus nu sprake van.

IATA wijst als voorbeeld naar een vliegmaatschappij die het aantal vluchten met 26 procent moest terugbrengen in vergelijking met 2019. Een andere vliegmaatschappij heeft het aantal vluchten naar Italië met 106 procent terug moeten brengen.

De luchtvaart is een van de branches die het hardst worden geraakt door de COVID-19-uitbraak. Door de virusuitbraak schrappen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd vluchten, met name naar China. Een IATA-ambtenaar zei maandag tegen persbureau Reuters dat de brancheorganisatie verwacht dat de uitbraak de luchtvaart 1,5 miljard dollar (1,35 miljard euro) zal kosten.