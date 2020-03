Het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum is maandag gesloten omdat een medewerker het coronavirus heeft opgelopen, bevestigt een woordvoerder van Nike. Er werken zo'n tweeduizend mensen op de campus.

De kantoren worden gedesinfecteerd. De getroffen werknemer blijft veertien dagen in thuisisolatie. Alle gebouwen en faciliteiten op de campus blijven dicht tot woensdag.

Het Amerikaanse hoofdkantoor van Nike in het Amerikaanse Beaverton werd afgelopen weekend ook afgesloten voor "een grote schoonmaak", nadat een nieuwe besmetting werd vastgesteld in de staat Oregon. Het bedrijf voegde daaraan toe dat het geen redenen had om te geloven dat een van zijn medewerkers in de staat besmet was met het virus.

Chemiebedrijf DSM heeft medewerkers verzocht om "daar waar het kan" thuis te werken. "Dat hebben we dit weekend gevraagd", zegt de woordvoerder, die ook thuiszit. Het bedrijf heeft 3.500 medewerkers in Nederland.

DSM meet bij de locaties ook de temperatuur van medewerkers, maar dit is geen voorwaarde om naar binnen te mogen, legt de woordvoerder uit. Wereldwijd werken er 23.000 medewerkers bij DSM.

Hoelang de medewerkers van het concern thuis zullen zitten, kan de woordvoerder niet vertellen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.