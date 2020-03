Het Nederlandse Just Eat Takeaway onderneemt actie tegen de Duitse concurrent Delivery Hero. Volgens Just Eat Takeaway heeft Delivery Hero een overeenkomst geschonden toen het bedrijf aandelen van Just Eat Takeaway kocht vorige maand.

Delivery Hero kondigde vorige maand aan aandelen in Just Eat Takeaway te kopen nadat het belang was verwaterd door de overname van Just Eat door Takeaway.

Maar volgens Just Eat Takeaway hadden beide partijen in 2019 afgesproken geen aandelen meer in elkaar te kopen. Dit zou zijn afgesproken nadat Takeaway de Duitse activiteiten van Delivery Hero overnam.

Just Eat Takeaway start nu een zaak bij de internationale Kamer van Koophandel. Wanneer er een uitspraak is, worden investeerders verder geïnformeerd.