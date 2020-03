De Japanse centrale bank, de Bank of Japan, belooft elke maatregel te nemen die nodig is om de stabiliteit in financiële markten te bewaken. Dit heeft gouverneur Haruhiko Kuroda maandag gezegd, nadat er vorige week onrust was ontstaan op financiële markten door verspreiding van het coronavirus.

Als het nodig is, zal de centrale bank de markten van liquiditeit voorzien, aldus Kuroda. De Japanse aandelenmarkten daalden vorige week het meest in een week tijd sinds de financiële crisis in oktober 2008.

Om de daad bij het woord te voegen, kocht de Bank of Japan direct voor 500 miljard yen (4,16 miljard euro) aan overheidsobligaties. Dit moet ervoor zorgen dat marktpartijen genoeg geld hebben voor eventuele tegenvallers.

Aandelenmarkten wereldwijd gingen vorige week flink omlaag nadat het COVID-19-virus zich verder verspreidde. Steeds meer beursanalisten verwachten dat ook de Amerikaanse centrale bank ook maatregelen zal nemen om de economie te ondersteunen.