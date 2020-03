De activistische investeerder Elliott Management heeft een groot belang genomen in Twitter en lobbyt nu voor het vertrek van oprichter en topman Jack Dorsey. Dit melden verschillende media op basis van anonieme bronnen.

Naar verluidt wil Elliott bij de aankomende aandeelhoudersvergadering ook eigen kandidaten aanstellen voor het achtkoppige bestuur van Twitter. Er worden dan drie van de acht bestuurders opnieuw gekozen.

Elliott Management is in Nederland bekend als belager van AkzoNobel. In 2017 wilde de investeerder dat AkzoNobel in overleg zou gaan met concurrent PPG over een mogelijke verkoop, maar bestuurders bij Akzo hadden hier geen behoefte aan. Elliott probeerde daarna op een agressieve manier van die bestuurders af te komen.